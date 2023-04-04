На противагу старожилам шоу-бізнесу, які після 24 лютого різко стали українцями, Оля Цибульська назвала молодих артистів, які пишуть пісні без примітивних і застарілих стереотипів і не піаряться на темі війни. Дивіться відео і дізнавайтеся їхні імена далі.
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Оля Цибульська висміяла колег-артистів за "шароварщину"
"Дравствуйцє. Мені треба новий хіт про Україну, щоб усі українці побачили, як я люблю Україну. Що нам для цього треба? Калину. Ооой. І "ооой" теж треба. Супер, далі треба, щоб була вишиванка, небо і поле з пшеницею. А нічо, шо ми в Іспанії? Тоді тільки небо будемо знімати... А може щось типу "Ой, на леопардах наші козаки, в небі байрактари, наче птахи. Горобчик дзьобає калину, він як і я любить Україну". Геніально! Все готово. Завтра пишемо під це мінусовку, а зараз можна на обід! Хто що буде на обід? О, я б з'їла борщик з салом. Точно! А як же ми писали пісню про Україну й забули про сало?" – пожартувала Оля Цибульська.
Всі співпадіння у відео з реальними героями – це лише ваша фантазія,
– поспішила додати артистка.
Натомість у підписі до жартівливого відео Оля Цибульська похвалила нових зірок, які пишуть модно, стильно, різножанрово, "без кліше і крінжових підходів". До її плейлиста потрапили такі музиканти – YAKTAК, SHUMEI, DOVI, ROXOLANA, FIINKA, Діана Глостер, PhilIt, LAUD, Марина Круть, Anton Chilibi, MBreeze, KOLA, Adam.
- До речі, про зйомки патріотичного кліпу в Іспанії – це, схоже, відсилка до відео Насті Каменських на пісню "Коли мине війна". Його співачка випустила у серпні 2022 року, коли ще не повернулася в Україну з-за кордону. Тоді вона відшукала локацію, яка б нагадувала наше житнє поле, одягла білу сукню з макраме, сплела вінок і заспівала про любов українських жінок.
- Це зауважили й підписники Олі Цибульської: "Одразу асоціація з Каменських. Вона теж "любить" Україну в Іспанії".