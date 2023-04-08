Перед туром Україною Настя Каменських захворіла та втратила голос. Вперше після лікування артистка виступила на концерті "Музика війни".
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Настя Каменських виступила після хвороби
Виконавиця зізналась, що її виступ був коротким. На відео зірка показала, що співала з допомогою шанувальників, бо голос остаточно ще не повернувся.
Хоч сьогодні мій виступ був дуже коротким та, як ви бачите на відео з виступів, можливість співати ще не повернулася до мене на всі 100%,
– зізналась Настя Каменських.
Настя Каменських виступила на концерті: відео
Співачка додала, що її лікування підходить до завершення. Тому скоро вона повернеться до концертів і туру Україною.
"Але я вдячна вам за всю любов і підтримку, яку відчула сьогодні на сцені перед вами. Вже незабаром моє лікування буде завершене, робота зв'язок відновиться і ми ще потужніше заспіваємо на концертах".
Хвороба Каменських
- Наприкінці березня Настя Каменських зізналась про хворобу – новоутворення у зв'язках, через що її голос не міг добре функціонувати. Через втрату голосу вона перенесла концерти.
- Артистка показувала, як проходило її лікування. Відновлення голосу та функціонування зв'язок повинне зайняти приблизно 2 тижні.
- Щоправда, Настю Каменських розкритикували через те, що співачка скасувала виступи в той самий день, коли виступала на корпоративі. Для фанів це здалось дивним.