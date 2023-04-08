Перед туром Україною Настя Каменських захворіла та втратила голос. Вперше після лікування артистка виступила на концерті "Музика війни".

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Настя Каменських виступила після хвороби

Виконавиця зізналась, що її виступ був коротким. На відео зірка показала, що співала з допомогою шанувальників, бо голос остаточно ще не повернувся.

Хоч сьогодні мій виступ був дуже коротким та, як ви бачите на відео з виступів, можливість співати ще не повернулася до мене на всі 100%,

– зізналась Настя Каменських.

Настя Каменських виступила на концерті: відео

Співачка додала, що її лікування підходить до завершення. Тому скоро вона повернеться до концертів і туру Україною.

"Але я вдячна вам за всю любов і підтримку, яку відчула сьогодні на сцені перед вами. Вже незабаром моє лікування буде завершене, робота зв'язок відновиться і ми ще потужніше заспіваємо на концертах".

Хвороба Каменських