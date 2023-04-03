Блогерка, яка називає себе "експерткою у грошовому мисленні" закатала грандіозну вечірку з нагоди дня народження. Для гостей виступала Настя Каменських. Іменинниця навіть здійснила свою мрію – заспівала у дуеті з артисткою її україномовний хіт "Обіцяю".

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У коментарях Насті Каменських нагадали, що вона нібито втратила голос:

"А що з голосом в NK, прорізався? Вона ж там дуже хвора";

"Каменських, а як же голос?";

"А як можна було на тижні з такою проблемою виступати наживо на корпоративі у блогерки?".

Однак дехто з фанів заступився за артистку й пояснив, що кілька пісень її голосу не нашкодять: "Можна співати, наприклад, пару пісень, а не давати щоденні великі тури, бо через таке навантаження можна втратити голос назавжди".

Що відомо про хворобу Насті Каменських

Нагадаємо, 28 березня Настя Каменських оголосила, що переносить гастрольний тур Україною, бо "втратила голос через новоутворення в голосових зв'язках". У Житомир, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький вона пообіцяла приїхати пізніше, бо якщо не розпочне термінове лікування, втратить голос назавжди. "Згідно з висновками лікарів, після термінового лікування, дотримання всіх рекомендацій та рекомендованого режиму мій голос і робота звязок прийдуть у норму вже за декілька тижнів", – коментувала співачка.

Згодом вона публікувала відео з лікарні й писала, що "це незмінний щоденний ритуал, щоб скоро радувати якісним живим співом у турі". Фоніатра Каменських відвідує ніби двічі на день.