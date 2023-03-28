Про це співачка розповіла у соцмережах. Вона розмістила відео, у якому пояснила причину перенесення концертів. Нагадаємо, що днями захворіла і Надя Дорофєєва, їй також довелося перенести концерт.

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Настя Каменських має проблеми зі здоров'я

Зірка хрипким голосом записала відеозвернення та повідомила про проблеми зі здоров’ям. За її словами, вона вже втратила голос, тож якщо не почне термінове лікування, може бути ще гірше.

Друзі, я втратила голос через новоутворення у голосових зв‘язках, яке наразі не дозволяє моїм зв'язкам повноцінно функціонувати. Мені необхідне термінове лікування, щоб відновити голос. Якщо цього не зробити зараз, можу втратити голос назавжди,

– заявила співачка.

Каменських наголосила, що її голос і робота зв'язок відновляться вже за декілька тижнів. Але це станеться лише пісня термінового лікування та дотримання усіх рекомендацій.

На коли зірка перенесла концерти

Артистка додала, що її шанувальники зможуть відвідати повноцінні концерти. Вона вимушена перенести перші п’ять концертів, що мали відбутись з 28 березня по 2 квітня.

Оновлений графік концертів Насті Каменських:

20 квітня – Житомир

21 квітня – Луцьк

22 квітня – Рівне

24 квітня – Тернопіль

25 квітня – Чернівці

27 квітня – Ужгород

28 квітня – Івано-Франківськ

29 квітня – Львів

2 травня – Чернігів

4 травня – Черкаси

5 травня – Полтава

6 травня – Кременчук

7 травня – Кропивницький

8 травня – Хмельницький

11 травня – Одеса

До слова, Настя Каменських рідко з’являється у соцмережах. Нещодавно вона вийшла на зв’язок та розповіла, що набрала зайву вагу. "Я дуже випала з режиму, набрала зайву вагу. Але зараз намагаюся повернутися до активних занять, це дуже допомагає триматися", – сказала артистка.

Додамо, що в мережі також ходять чутки про розлучення Каменських і Потапа. Співачка в січні розповіла про взаємини з репером. Вона сказала, що пара підтримує один одного, але кожен займається своїми завданнями та напрямами.