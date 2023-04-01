Через хворобу Настя Каменських перенесла кілька концертів по Україні. На її думку, лікування займе близько 2 тижнів.

До теми Потап вперше відреагував на чутки про розлучення з Настею Каменських

В інстаграм-сторіс зірка поділилася фото з візиту до лікаря. За словами артистки, вона робить усе можливе, щоби відновити голос.

Зокрема, Каменських проходить лікування під наглядом медиків. Співачка щодня приїжджає до клініки на процедури.

Незмінний щоденний ритуал зараз — походи до лікаря. Роблю все, щоб відновити голос на 100% і вже скоро радувати вас якісним живим співом у турі,

– зазначила Настя.



Настя Каменських у лікарні / Фото з її інстаграм-сторіс

Раніше артистка наголошувала, що втратила голос, і якби вона не пройшла термінове лікування, вона могла б втратити його назавжди.

Каменських була змушена перенести п’ять концертів по Україні, які мали відбутися з 28 березня по 2 квітня. Артистка планує вийти на сцену 20 квітня, перший концерт відбудеться в Житомирі.

До слова, в мережі не вщухають чутки про розлучення Потапа та Насті Каменських. Про це почали говорити ще в серпні, коли співачка повернулася в Україну без чоловіка. Відтоді вони не з'являлися разом на людях. Крім того, днями довкола продюсера спалахнув скандал – експідопічна GIP C звинуватила його в домаганнях.