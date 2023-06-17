Мені хочеться тверезості, – Настя Каменських вперше зізналася, що пила багато алкоголю

Співачка Настя Каменських прийшла на інтерв'ю до подруги Маші Єфросиніної та відверто розповіла про свою трансформацію за рік війни. Як з'ясувалося, вона пила багато алкоголю, щоб забутися.

36-річна Настя Каменських не раз коментувала свої зайві кілограми, тоді як про пристрасть до алкоголю розповіла вперше. Якщо до повномасштабної війни вона випивала рідко й мало, то останній рік вживала як ніколи багато.

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Настя Каменських про алкоголь та антидепресанти

У мене був важкий рік, було багато алкоголю. Усі ж слідкують, я дуже відверта у своїх блогах, усі знають, що я випивала, коли це доречно – день народження чи якесь там свято, або якщо мені хотілося. Я мало пила. Але звісно цей рік… Це було зовсім інше, треба було забутися. А алкоголь, що дає? Він дає тобі кудись полетіти. Його було багато,

– зізналася Настя Каменських.

Однак наразі співачка майже не п'є алкоголь, бо хоче проживати всі моменти тут і зараз, а не забуватися.

"Зараз я дуже рідко п'ю, тому що я навпаки хочу бути тут, я не можу пропустити жодної посмішки людини на концерті, жодні обіймашки з дитиною. Мені хочеться тверезості, тому що я хочу насолоджуватися", – наголосила артистка.

Крім того, Настя Каменських була така розбита, що довелося пити антидепресанти. Це сталося влітку.

"Я не могла боротися ні з чим. Це як сліпа зона, навіть зараз таке оніміння. Я взагалі не розуміла, чи повернуся я до нормального життя. У мене міг поїхати дах, тому я звернулася до спеціалістів, звичайно. Розуміла, що сама не справляюся взагалі. Настільки від болю оніміння. Єдине, що вмикалося – це, звичайно, аритмія. Абсолютно не контрольована. Я можу показати свої слабкі сторони, для мене це не проблема. Важко всім. Але біль – це двері вперед. Ти згадуєш дітей і розумієш, що те, що ти пережила, – це взагалі ніфіга не пережила. Було погано, але порівняно з іншими ситуаціями, то це ніфіга не пережила", – заявила Каменських зі сльозами на очах.

Повне інтерв'ю Насті Каменських: дивіться відео онлайн (про алкоголь – 10:20)