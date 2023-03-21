Олексій Завгородній, якого всі знають як Позитива, сміється з того, що раніше ходив у супермаркет за цікавими сортами віскі, а зараз гуглить корисні продукти для печінки. Річ у тому, що за останній рік він не пив максимум тиждень, у нього був алкоголізм.

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Позитив розповів про алкоголізм

Я "зожник" вже 11 день. Я налаштовуюся зараз, бо останній рік алкоголь був моєю серйозною проблемою. Багато хто відпав одразу. Є такі риби-прилипали, які з тобою на студії можуть забухати… Коли тобі погано, ти намагаєшся заховатися за алкоголем, як за стіною, можеш запити свою депресію, а прокидаєшся зранку й розумієш, що не допомогло, ще гірше стало,

– зізнався Позитив.

Він наголосив, що тверезим почувається краще й більше концентрується на роботі.

"Нескладно, дуже легко все йде. Я почуваюся свіжішим, бо він (алкоголь, – 24 канал) трошки руйнував концентрацію на роботі, на чомусь іншому. Зараз мені легше", – похвалився музикант.

Позитив про свій алкоголізм / Скриншот з відео

До речі, алкоголь з його життя зник, але звертатися за допомогою до психолога Позитив не хоче: "Усі колеги кажуть, що психологи допомагають. Я ще не пішов, я рогатий, я телець, тому блочу цю інфу й кажу: "Ні, ні, я сам справлюся". Але дійсно складно".