38-річний Володимир Остапчук ніколи не соромився показувати, що час від час випиває, і замовляв просекко на сніданок. У нього навіть була рубрика "підбухую". Однак у стосунках з 22-річною коханою шоумен повністю відмовився від алкоголю. Спочатку за компанію, потім через медичне обстеження, а далі втягнувся.

До теми Я спочатку парився через різницю у віці, – Остапчук відверто розповів про нові стосунки

Чому Володимир Остапчук кинув пити

Перестав пити за компанію з Катею. З 7 березня не вживаю алкоголь взагалі. Спочатку хотів почистити організм, навіть сходив на чек-ап. З плюсів – схуд на 6 кілограмів, стала краще шкіра, бадьорий і добре сплю. З мінусів – зникли друзі,

– поділився Володимир Остапчук.

Фото з інстаграму Володимира Остапчука

До речі, стосунки з 22-річною Катею Полтавською Остапчук підтвердив саме в першому випуску шоу "Мекнув – питайте", адже головною його темою була різниця у віці в парі. Після його виходу на ютуб закохані запостили спільне фото в ліфті, на якому вперше не прикривали обличчя одне одного.

Різниця в 16 років не хвилює ані їх, ані батьків дівчини. Катя розповіла, що мама з татом "поставилися чудово", адже у них самих 13 років різниці. Загалом вони дуже раді за доньку, адже це її перші серйозні стосунки.