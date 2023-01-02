На тлі чуток про розрив: Настя Каменських розповіла про стосунки з Потапом під час війни

Українська співачка Настя Каменських відповіла на запитання про стосунки з Потапом. У мережі підозрюють, що подружжя на межі розлучення, але артистка про це не згадала.

У мережі ходять чутки про розлучення Потапа та Насті Каменських. В інтерв'ю для українського видання вона відповіла, якими є її стосунки з репером під час війни.

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Настя Каменських про стосунки з Потапом

Співачка не згадувала про плітки чи коментарі шанувальників. Вона відповіла, що кожен з них має свої завдання, але пара один одного підтримує.

Звісно, ми з Льошею у будь-якій ситуації намагаємося одне одного підтримувати. Я впевнена, що головне — об'єднуватись, коли важко та спіткає жахлива біда. Звісно, зараз у кожного з нас є свої задачі і напрями діяльності. Проте, головне – це об'єднувати свої зусилля для того, щоб допомагати країні та йти на зустріч миру і Перемозі,

– поділилась Настя Каменських.



Спільний вихід Каменських і Потапа / Фото з інстаграму зірки

Чому ходять чутки про розрив Каменських і Потапа