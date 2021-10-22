Зіркове подружжя – Настя Каменських та Потап активно проводять відпочинок в Об'єднаних Арабських Еміратах і відвідують особливі місця. Днями вони поділилися яскравими фото на особистих сторінках.

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Нові фото Насті Каменських з відпустки

Виконавиця разом з чоловіком відправилися до мечеті шейха Заїда. На території споруди й сфотографувалась пара, однак в традиційному вбранні.

Настя Каменських позувала перед камерою у просторій сукні кольору димчастої троянди, з золотистими смужками та об'ємними рукавами. Голову співачка покрила атласною хустиною у тон до вбрання.

Зірка доповнила незвичний для себе образ чорною сумкою. Вона позувала перед камерою без макіяжу, продемонструвавши натуральну красу.



Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки



Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки



Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму зірки



Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки

Зазначимо, мечеть шейха Заїда також відвідувало президентське подружжя. Олена та Володимир Зеленські приїжджали до ОАЕ з робочим візитом. Перша леді України оглянула мечеть також у традиційному арабському вбранні.