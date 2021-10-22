Успішна українська телеведуча Катя Осадча опублікувала нові фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона поділилась яскравими осінніми кадрами.

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Нові фото Каті Осадчої

Ведуча зробила кілька атмосферних селфі. Вона позувала на землі серед різнобарвного листя, яке впало з дерев.

На нових світлинах Катя Осадча постала в повсякденному вбранні – чорній кофтинці та світлих штанах. Зірка зібрала волосся у хвіст.

Особливістю знімків було те, що телеведуча не користувалась фільтрами чи косметикою, щоб покращити свій вигляд. Вона не соромиться часто показувати фото без макіяжу й демонструвати природну красу.

Осінь без фільтрів (і без гриму). Ловимо тепло,

– написала зірка в інстаграмі.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Нагадаємо, лиш нещодавно зірка повернулась з короткої відпустки. Вона разом з двомісячним сином та чоловіком, Юрієм Горбуновим, гайнула до Туреччини. Однак знаменитості вже перебувають в Україні.

Шанувальники активно коментують нову публікацію Каті Осадчої. Здебільшого фани засипають її компліментами: