Відома українська співачка Настя Каменських оприлюднила серію чарівних кадрів на особистій сторінці. Знаменитість приємно здивувалась, коли її коханий Потап прилетів до неї в Тулум. Зараз подружжя багато часу проводить разом у теплих краях.

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Фото Насті Каменських з Потапом

Українські зірки позували перед камерою на тлі пляжу у романтичних обіймах, чим зворушили мережу. Настя Каменських постала у рожевому бікіні та яскравій різнобарвній накидці. Вона розпустила волосся та не робила макіяж, похизувавшись натуральною вродою. Співачка романтично дивилась на чоловіка.

Натомість Потап позував у блакитній сорочці та стильному капелюсі бордового кольору. Він обіймав кохану та цілував її, адже сумував через довгий від'їзд дружини з дому. Нагадаємо, що репер дуже обурився, коли дізнався про несподівану подорож Каменських до Мексики.

Дякую тобі, моя рідна людино, за наше кохання і той творчий порив, в якому народжуються такі пісні,

– написала Настя Каменських під публікацією.

Вона додала, що подружжя створило у відпустці нову пісню "Якщо небеса": "Це пісня про кохання, ніжність і про всіх тих, хто нам дорогий". Також артистка анонсувала вихід альбому "Червоне вино". Реліз планується на 14 травня.



Настя Каменських з Потапом / Фото з інстаграму Насті Каменських



Настя Каменських з Потапом / Фото з інстаграму Насті Каменських

Реакція мережі

Прихильники зіркової пари завжди з нетерпінням очікують нових зворушливих світлин. Нові фото подружжя набрали більш як 150 тисяч вподобань та безліч коментарів: