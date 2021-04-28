Известная украинская певица Настя Каменских обнародовала серию очаровательных кадров на личной странице. Знаменитость приятно удивилась, когда ее любимый Потап прилетел к ней в Тулум. Сейчас супруги много времени проводит вместе в теплых краях.
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Фото Насти Каменских с Потапом
Украинские звезды позировали перед камерой на фоне пляжа в романтических объятиях, чем растрогали сеть. Настя Каменских появилась в розовом бикини и яркой разноцветной накидке. Она распустила волосы и не делала макияж, похваставшись натуральной красотой. Певица романтично смотрела на мужа.
Зато Потап позировал в голубой рубашке и стильной шляпе бордового цвета. Он обнимал любимую и целовал ее, ведь грустил из-за долгого отъезда жены из дома. Напомним, что рэпер очень возмутился, когда узнал о неожиданном путешествии Каменских в Мексику.
Спасибо тебе, мой родной человек, за нашу любовь и тот творческий порыв, в котором рождаются такие песни,
– написала Настя Каменских под публикацией.
Она добавила, что супруги создали в отпуске новую песню "Якщо небеса": "Это песня о любви, нежности и о всех тех, кто нам дорог". Также артистка анонсировала выход альбома "Червоне вино". Релиз планируется на 14 мая.
Настя Каменских с Потапом / Фото из инстаграма Насти Каменских
Настя Каменских с Потапом / Фото из инстаграма Насти Каменских
Реакция сети
Сторонники звездной пары всегда с нетерпением ожидают новых трогательных фотографий. Новые фото супругов набрали более 150 тысяч лайков и множество комментариев:
- "Очень милые";
- "Невероятные";
- "Очень красиво";
- "Обожаю";
- "Очень красивые фото";
- "Вы крутые".