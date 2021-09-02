Знаменитості повернулися з літніх відпочинків і повернулися до роботи. Серед зірок, які продовжують ностальгувати за літом є Настя Каменських.

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Літній look Насті Каменських

Артистка опублікувала фото, яке зробила під час прогулянки хорватським містечком. Вона постала перед камерою на тлі неймовірно красивої природи Хорватії. NK одягнула білий топ, який зав'язала під грудьми, та короткі шорти з мереживом знизу.

На талії виконавиця зав'язала тонкий коричневий ремінець, а її шию прикрашала лаконічна підвіска. Волосся Настя вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і персиковою помадою на губах.

Дороге літо, до зустрічі наступного року,

– написала NK під фото.



Настя Каменських у білому вбранні / Фото з інстаграму NK

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