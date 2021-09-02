Знаменитости вернулись с летнего отдыха и приступили к работе. Среди звезд, которые продолжают ностальгировать по лету, и Настя Каменских.

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Летний look Насти Каменских

Артистка опубликовала фото, которое сделала во время прогулки по хорватскому городку. Она предстала перед камерой на фоне невероятно красивой природы Хорватии. NK надела белый топ, который завязала под грудью, и короткие шорты с кружевом снизу.

На талии исполнительница завязала тонкий коричневый ремешок, а ее шею украшала лаконичная подвеска. Волосы Настя уложила в фирменные кудри, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и персиковой помадой на губах.

Дорогое лето, до встречи в следующем году,

– написала NK под фото.



Настя Каменских в белом наряде / Фото из инстаграма NK

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