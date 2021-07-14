NK вкотре довела, що є однією з найкрасивіших жінок в українському шоу-бізнесі. На відпочинку вона не соромиться фотографуватися без макіяжу та бездоганної зачіски, зачаровує натуральною красою.

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Літній look Насті Каменських

Влітку знаменитість надає перевагу яскравому одягу. Під час прогулянки Настя позувала на території розкішного готелю. Оскільки в Туреччині досить спекотно, Каменських обрала легке та комфортне вбрання.

Виконавиця постала перед камерою в обтислій мінісукні жовтого кольору з короткими рукавами. Сукня гарно підкреслила спортивну фігуру NK.

Серед аксесуарів літній аутфіт довершували годинник і браслет. Волосся Настя вклала у фірмові кучері, а на обличчя не наносила косметику, хизуючись природною вродою.



Настя Каменських в жовтій мінісукні в Туреччині / Фото з інстаграму Насті Каменських

Попереді аутфіти Насті Каменських