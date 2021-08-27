Настя Каменських влітку багато гастролює, тому рідко буває вдома. Зірка зустрічається з шанувальниками на фестивалях і сольних концертах у різних куточках країни.
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Літній look Насті Каменських
Приїхавши додому, NK відпочила та влаштувала фотосесію на веранді. Артистка одягнула легку сукню бежевого кольору з квітковим принтом на тонких бретелях.
Волосся вона вклала у фірмові кучері та забрала набік. На обличчі зробила ледь помітний макіяж з коричневими стрілками на повіках, яким підкреслила натуральну вроду. Також привертає увагу вишневий манікюр виконавиці. Серед прикрас вона довершила аутфіт сережками та каблучками.
Останні літні дні – найсолодші. Хочеться сповна насолодитися ними перед приходом холодів,
– написала NK під знімками.
Настя Каменських у квітковій сукні / Фото з інстаграму NK
Настя Каменських у квітковій сукні / Фото з інстаграму NK
Інші літні образи NK
- У короткій пісочній сукні артистка позувала під час відпочинку в Хорватії.
- На гастролях у Туреччині Каменських одягала жовту мінісукню.
- У довгій сітчастій сукні молочного кольору з мереживом і вишитими квітами Настя поставала перед об'єктивом у мексиканській фотосесії.