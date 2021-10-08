Настя Каменських і Потап відпочивають у Мадриді: миловидне фото подружжя

8 жовтня 2021 , 20:40
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Джерело:

інстаграм Насті Каменських

Зіркове подружжя Потапа та Насті Каменських відправилися у довгоочікувану відпустку. У самому початку їхньої подорожі пара зупинилась у Мадриді.

Українська співачка Настя Каменських та репер Потап мають насичені робочі графіки, а тому проводять час разом у відпустці. Днями вони вирушили до Іспанії.

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Настя Каменських і Потап у Мадриді

Зіркове подружжя зупинилося в одному з 5-зіркових готелів Мадрида. Настя Каменських поділилась, що їй дуже приємно нарешті провести час удвох з Потапом.


Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграм-сторіз


Готель, в якому зупинилась пара / Фото в інстаграм-сторіз

Потап натомість опублікував відео, в якому показав вигляд з вікна їхнього готелю. 

Додамо, що Потап раніше розповідав, що він планує відпустку з Настею Каменських в Азії та Європі. Вочевидь, після тижневої відпустки в Мадриді, подружжя відправиться в Дубаї.

Де раніше відпочивали Настя Каменських з Потапом:

  • На початку серпня виконавиця разом з усією сім'єю відпочивала в Хорватії.
  • У липні разом з Потапом Настя Каменських проводила час у Туреччині.
  • На початку квітня знаменитість відправилась до Мексики.
Автор: Марія Касій