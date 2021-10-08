Настя Каменських і Потап відпочивають у Мадриді: миловидне фото подружжя

Зіркове подружжя Потапа та Насті Каменських відправилися у довгоочікувану відпустку. У самому початку їхньої подорожі пара зупинилась у Мадриді.

Українська співачка Настя Каменських та репер Потап мають насичені робочі графіки, а тому проводять час разом у відпустці. Днями вони вирушили до Іспанії.

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Настя Каменських і Потап у Мадриді

Зіркове подружжя зупинилося в одному з 5-зіркових готелів Мадрида. Настя Каменських поділилась, що їй дуже приємно нарешті провести час удвох з Потапом.



Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграм-сторіз



Готель, в якому зупинилась пара / Фото в інстаграм-сторіз

Потап натомість опублікував відео, в якому показав вигляд з вікна їхнього готелю.

Додамо, що Потап раніше розповідав, що він планує відпустку з Настею Каменських в Азії та Європі. Вочевидь, після тижневої відпустки в Мадриді, подружжя відправиться в Дубаї.

Де раніше відпочивали Настя Каменських з Потапом: