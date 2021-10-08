Катя Осадча народила сина 19 серпня, однак малюк вже відправився у першу подорож. Його батьки вирішили полетіти в Туреччину, де влітку були вже декілька разів.

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Нове фото Юрія Горбунова з сином

Ведучий позував з малюком, сидячи за столиком в атмосферному закладі. Юрій одягнув чорний спортивний костюм, а маленький Данило – темно-синій комбінезон з білим принтом і синьо-білу кумедну шапочку. Зірковий татусь мило усміхався, дивлячись на нащадка.

"Не вусатий нянь", – жартома підписав знімок Горбунов.



Юрій Горбунов з сином / Скриншот інстаграм-сторіз ведучого

Зазначимо, чоловік часто ділиться світлинами, на яких зображений з синами. Нещодавно Юрій показував сімейну прогулянку осіннім лісом.