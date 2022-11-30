"Щось у них там не так": у мережі обговорюють розлучення Насті Каменських і Потапа

Раніше Потап і Настя Каменських часто публікували в мережі спільні фото та відео. Тепер зіркове подружжя не з'являється разом на публіці,тому в мережі обговорюють ймовірне розлучення.

Днями Настя Каменських презентувала пісню "Мама-зима", в якій розповіла про розлуку з коханим. Потап відреагував на прем'єру дружини.

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Потап опублікував фото, на якому зображений сам. Під фото він написав: "Мама-зима. Мала вона на нас свої плани". А також додав активне посилання на сторінку Насті Каменських.

Під цим дописом шанувальники зіркової пари діляться думками щодо ймовірного розлучення подружжя.

"А чому у вас з Настею немає спільних фото? Напевно, розійшлись".

"Ви розійшлися?"

"Нарешті Настя знайде собі нормального чоловіка".

"Щось у них там не так. Їх разом не видно, дуже шкода. Кожен переносить війну по-своєму. Вони разом дуже гармонійні, ідеальні. Пісні такі разом були написані, очі інші були. Треба щось Олексію думати, бо Настя тільки й кличе його у своїх пісня. Тільки глухий це не почує, а сліпий не побачить!"

"Дуже сподіваюся, що розлучення з Настею – це просто чутки".

Нагадаємо, тривалий час Потап і Настя жили за кордоном, виступали на благодійних концертах, збирали кошти на підтримку України. Але після повернення додому артисти не з'являлися разом на публіці, а в соцмережах немає жодного спільного фото.

Зірки, які розлучилися під час війни