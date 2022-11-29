Відома продюсерка та співзасновниця компанії MOЗGI GROUP Ірина Горова розповіла, що припинила працювати з Потапом у межах їхнього продюсерського центру. Репер відійшов від справ MOЗGI GROUP з початку повномасштабного вторгнення.

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Ірина Горова про завершення співпраці з Потапом

Продюсерка прокоментувала завершення співпраці з Потапом. Вона сподівається, що він знайде нову сферу для реалізації.

"Він для мене один і єдиний, хто допоміг мені взагалі зрозуміти, що таке шоубізнес, як і з якого боку до нього підходити. Ми зробили одне для одного все, що могли, – я з точки зору бізнесу, а він із точки зору креативу. Але у якийсь час ми зрозуміли, що наша робота вже нібито вичерпана. Я думаю, що в мене велике майбутнє у плані розвитку музичної індустрії в Україні, а в нього – у тій індустрії, яку він вибере", – каже Ірина Горова.

Бізнесвумен також звернулась до колишнього чоловіка: "Льошо, я дуже тебе поважаю, дякую тобі за те, що ми зробили разом і за те, що ми так класно працювали й не працюємо".

Зауважимо, нещодавно до MOЗGI Entertainment долучився артист Wellboy. Раніше він був під крилом Юрія Бардаша. Тепер лейбл Ірини Горової займатиметься букінгом концертів артиста, а також працювати з брендами та рекламними інтеграціями.

Які зірки залишили MOЗGI GROUP під час війни

Мішель Андраде у червні розповіла, що більше не є продюсерським продуктом MOЗGI, а самостійною артисткою.

у червні розповіла, що більше не є продюсерським продуктом MOЗGI, а самостійною артисткою. Так само від продюсерського центру від'єднався Позитив.

Водночас обоє виконавців продовжують співпрацю з оновленим MOЗGI Entertainment – тепер це лейбл. Позитив та Мішель від нього отримують послуги дистриб'юції.