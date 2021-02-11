Відома українська співачка Настя Каменських поділилась з прихильниками новим фото. Вона показала зимовий образ та замилувала шанувальників домашньою улюбленицею.

Днями Україну рясно засипає снігами. Українські знаменитості діляться різноманітними фото, як розважаються під час справжньої зими.

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Нове фото Насті Каменських

Новою світлиною поділилась також популярна українська співачка Настя Каменських. Вона позувала на подвір'ї біля будинку. Навколо все засипане снігом, тому фото є по-особливому чарівним.

Перед камерою зірка позувала в темно-зелених теплих штанах та стильному чорному пуховику. Також артистка вдягнула білу шапку від власного бренду з написом "Это моя ночь", так називається одна з пісень Насті.

Каменських зібрала волосся під пуховиком. Цього разу вона не підкреслювала обличчя макіяжем, а похизувалась натуральною вродою. Співачка тримала на руках милу собачку.

Зимова казка з моєю сніговою королевою,

– підписала фото Настя Каменських.



Настя Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських

Шанувальники оцінили нове фото зірки: