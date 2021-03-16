Популярна українська співачка Настя Каменських поділилась з шанувальниками новими світлинами. Вона продемонструвала стильний аутфіт у яскравому кроп-топі та мінішортах.

Відома українська співачка Настя Каменських оприлюднила чергову серію фото на особистій сторінці. Вона поділилась яскравим та весняним образом.

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Образ Насті Каменських

Знаменитість влаштувала невелику домашню фотосесію. Вона постала перед камерою в яскраво-рожевому кроп-топі з фігурним вирізом. Його Настя Каменських поєднала з блакитними міні-шортами, що дозволили зірці похизувати ідеальною фігурою.

Зазначимо, що на кроп-топі співачки є напис – "Девочки рулят". Це назва нової пісні зірки. Також вже зовсім скоро вона презентує аудиторії кліп на композицію. Поки що Настя Каменських підігріває цікавість аудиторії до відеороботи.

Артистка зібрала хвилясте волосся у два хвости та розпустила кілька пасем. На обличчі зірка зробила гарний макіяж, який завершив повсякденний look. Каменських підкреслила очі коричневими тінями, а губи нафарбувала нюдовою помадою.

"Одяг для кожної дівчинки – це спосіб розповісти світові про себе і показати свою унікальність", – підписала фото співачка.



Настя Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських



Настя Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських

Шанувальники поділились враженнями від нового весняного аутфіту знаменитості. Про це вони написали в коментарях: