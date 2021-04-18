NK разом із мамою та найкращою подругою полетіла в Мексику. За океаном зірка не лише відновлюється від життєвих потрясінь, а й не втрачає нагоди похизуватися бездоганною фігурою у відвертих купальниках.

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Пляжний образ Насті Каменських

На одній з останніх фотографій NK ефектно позувала на пляжі на тлі пальм. Вона одягнула купальник з леопардовим принтом, який складався з обтислого короткого топу та трусиків з високою посадкою. Знаменитість для зйомки обрала ракурс, який вигідно підкреслив її пружні сідниці.

Волосся Каменських вклала у фірмові кучері, які гарно майоріли на вітрі. На обличчя артистка не наносила косметику. В Мексиці вона надає перевагу природній красі та відпочиває від макіяжу.



Настя Каменських похизувалася пружними сідницями / Фото з інстаграму Насті Каменських

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