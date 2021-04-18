NK вместе с мамой и лучшей подругой полетела в Мексику. За океаном звезда не только восстанавливается от жизненных потрясений, но и не упускает случая похвастаться безупречной фигурой в откровенных купальниках.

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Пляжный образ Насти Каменских

На одной из последних фотографий NK эффектно позировала на пляже на фоне пальм. Она надела купальник с леопардовым принтом, который состоял из обтягивающего короткого топа и трусиков с высокой посадкой. Знаменитость для съемки выбрала ракурс, который выгодно подчеркнул ее упругие ягодицы.

Волосы Каменских уложила в фирменные кудри, которые красиво развевались на ветру. На лицо артистка не наносила косметику. В Мексике она предпочитает естественную красоту и отдыхает от макияжа.



Настя Каменских похвасталась упругими ягодицами / Фото из инстаграма Насти Каменских

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