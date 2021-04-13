Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, оприлюднила нове фото з подорожі в Мексику. Зірка постала перед камерою у красивому халаті та зачарувана ранковим образом.

Настя Каменських відправилася в Мексику разом із мамою та найкращою подругою. Там вона не лише відпочиває, а й оговтується після смерті батька, який пішов з життя в січні цього року. За океаном артистка набирається сил та продовжує показувати шанувальницям варіанти стильних образів.

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Ранковий look Насті Каменських

Зранку знаменитість опублікувала атмосферне фото, де позує на терасі розкішної вілли в Мексиці. NK постала перед камерою у красивому халаті молочного кольору з квітковим принтом. Вбрання мало широкі рукави та витончене декольте.

Волосся вона зібрала у пучок зверху, а на обличчя не наносила косметику. Артистка вкотре зачарувала натуральною вродою. Навіть без макіяжу Каменських вміє виглядати ефектно.

Особливої атмосфери додавали чашка ароматної кави та фрукти, які були на столі.

Ранковий look Насті Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських

Образи Насті Каменських в Мексиці: