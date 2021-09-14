Настя Каменських показала повсякденний образ: фото в шортах і піджаку
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Українська співачка Настя Каменських оприлюднила нову фотографію. Вона сфотографувала look of the day, який чудово підійде для теплих літніх днів. Зірка позувала перед об'єктивом у коротких шортах і подовженому піджаку.
Настя Каменських продовжує диктувати тренди українським модницям. На особистій сторінці в інстаграмі вона часто публікує світлини, на яких показує варіанти повсякденних образів та аутфітів для різних подій.
Дивіться також Настя Каменських показала образ з дня народження Каті Осадчої: фото в білому вбранні
Повсякденний look Насті Каменських
Для насиченого робочого дня артистка обрала комфортне та водночас спокусливе вбрання. Вона постала перед камерою у коротких чорних шортах, білій футболці з написом і коричневому подовженому піджаку.
Волосся NK вклала у легкі кучері, а на обличчі зробила ледь помітний повсякденний макіяж. Серед прикрас її повсякденний look довершили великі сережки-кільця.
Настя Каменських у шортах, штанах і піджаку / Фото з інстаграму NK
Інші образи Насті Каменських
- На прогулянку в Хорватії зірка одягала літній костюм білого кольору.
- У короткій квітковій сукні NK позувала на веранді власного заміського маєтку.
- У будинку артистка влаштувала фотосесію в жовтому костюмі.