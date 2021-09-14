Настя Каменських показала повсякденний образ: фото в шортах і піджаку

Українська співачка Настя Каменських оприлюднила нову фотографію. Вона сфотографувала look of the day, який чудово підійде для теплих літніх днів. Зірка позувала перед об'єктивом у коротких шортах і подовженому піджаку.

Настя Каменських продовжує диктувати тренди українським модницям. На особистій сторінці в інстаграмі вона часто публікує світлини, на яких показує варіанти повсякденних образів та аутфітів для різних подій.

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Повсякденний look Насті Каменських

Для насиченого робочого дня артистка обрала комфортне та водночас спокусливе вбрання. Вона постала перед камерою у коротких чорних шортах, білій футболці з написом і коричневому подовженому піджаку.

Волосся NK вклала у легкі кучері, а на обличчі зробила ледь помітний повсякденний макіяж. Серед прикрас її повсякденний look довершили великі сережки-кільця.



Настя Каменських у шортах, штанах і піджаку / Фото з інстаграму NK

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