NK активно диктує тренди українським модницям. Для літніх аутфітів вона обирає яскравий одяг. Він не лише ефектно виглядає, а й забезпечує чудовий настрій на весь день.

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Яскравий look Насті Каменських

Знаменитість влаштувала фотосесію у власному заміському маєтку. NK постала перед камерою у лляному костюмі яскравого жовтого кольору. Вбрання складалося з піджака, що застібався на один ґудзик, та вкорочених штанів. Під піджак Настя не одягала спідню білизну, що додало образові сексуальності.

Волосся Каменських вклала у фірмові кучері. На обличчі вона зробила насичений макіяж у коричневих відтінках: очі нафарбувала темними тінями, а губи – помадою. Довершила look вишуканими сережками. Також увагу привертає бездоганний білий манікюр та педикюр зірки.



Настя Каменських в жовтому костюмі / Фото з інстаграму Насті Каменських



Настя Каменських в жовтому костюмі / Фото з інстаграму Насті Каменських

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