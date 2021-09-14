Настя Каменских продолжает диктовать тренды украинским модницам. На личной странице в инстаграме она часто публикует фотографии, на которых показывает варианты повседневных образов и аутфитов для различных событий.
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Повседневный look Насти Каменских
Для насыщенного рабочего дня артистка выбрала комфортный и одновременно соблазнительный наряд. Она предстала перед камерой в коротких черных шортах, белой футболке с надписью и коричневом удлиненном пиджаке.
Волосы NK вложила в легкие кудри, а на лице сделала едва заметный повседневный макияж. Среди украшений ее повседневный look довершили крупные серьги-кольца.
Настя Каменских в шортах, брюках и пиджаке / Фото из инстаграма NK
Другие образы Насти Каменских
- На прогулку в Хорватии звезда надевала летний костюм белого цвета.
- В коротком цветочном платье NK позировала на веранде собственного загородного поместья.
- В доме артистка устроила фотосессию в желтом костюме.