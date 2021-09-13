Новоспечена матуся Катя Осадча організувала святкування у колі найближчих подруг. Серед них була NK, яка також є сусідкою ведучої.

До теми З Каменських, Єфросиніною, Астаф'євою: іменинниця Катя Осадча влаштувала дівич-вечір – відео

Образ Насті Каменських

На дівич-вечорі усі були в білому одязі. Настя приїхала туди в штанах і кофті зі спокусливим декольте. NK вирішила бути ніжною та водночас пристрасною й вбрання гарно підкреслило це.

Волосся артистка вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила легкий макіяж у коричневих відтінках з тінями на повіках і блиском на губах. Зірка мило усміхалася та насолоджувалася осіннім сонечком.

Сьогодні один з тих вечорів, коли особливо тепло та добре. Дякую близьким за це,

– написала NK у публікації.



Настя Каменських у білому вбранні / Фото з інстаграму NK



Настя Каменських у білому вбранні / Фото з інстаграму NK

У коментарях підписники знаменитості засипали її компліментами.