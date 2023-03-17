Про це розповіла його дружина Катерина Реп’яхова. Раніше вона розсекретила справжнє прізвище Віктора Павліка.

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Де працюватиме артист

Катерина зазначила, що нова посада Віктора Павліка – завідуючий кафедрою естрадного вокалу. Також артист матиме індивідуальні класи зі студентами. Про який саме коледж йдеться – він наразі не зізнався.

За його словами, він вчитиме українську молодь у коледжі співати.



Віктор Павлік тепер працюватиме в коледжі / Скриншот з інстаграму Катерини

Додамо, що Катерина Реп’яхова відповіла на хейт щодо заробітку її чоловіка. Вона запевнила, що Віктор Павлік заробляє в кілька разів більше, ніж вона зараз. І хоч вона має свій онлайн-магазин дитячого одягу, зізнається, що чоловік повністю забезпечує родину.

Раніше Катерина Реп'яхова розповідала про минулі стосунки, коли вона зустрічалася з бідним студентом, якого годувала та навіть платила за нього у транспорті. "Колись я заслуговувала на бідного студента, але часи змінюються, змінююся і я", – заявила блогерка, коли її запитали, чи закохалася б вона в чоловіка, якби він був не зіркою.