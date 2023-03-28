Об этом певица рассказала в соцсетях. Она разместила видео, в котором объяснила причину переноса концертов. Напомним, что на днях заболела и Надя Дорофеева, ей тоже пришлось перенести концерт.

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Настя Каменских имеет проблемы со здоровьем

Звезда хриплым голосом записала видеообращение и сообщила о проблемах со здоровьем. По ее словам, она уже потеряла голос, так что если не начнет срочное лечение, может быть еще хуже.

Друзья, я потеряла голос из-за новообразования в голосовых связях, которое не позволяет моим связям полноценно функционировать. Мне необходимо срочное лечение, чтобы восстановить голос. Если этого не сделать сейчас, могу потерять голос навсегда,

– заявила певица.

Каменских подчеркнула, что ее голос и работа связи возобновятся уже через несколько недель. Но это произойдет только песня срочного лечения и всех рекомендаций.

Когда звезда перенесла концерты

Артистка добавила, что ее поклонники смогут посетить полноценные концерты. Она вынуждена перенести первые пять концертов, которые прошли с 28 марта по 2 апреля.

Обновленный график концертов Насти Каменских:

20 апреля – Житомир

21 апреля – Луцк

22 апреля – Ровно

24 апреля – Тернополь

25 апреля – Черновцы

27 апреля – Ужгород

28 апреля – Ивано-Франковск

29 апреля – Львов

2 мая – Чернигов

4 мая – Черкассы

5 мая – Полтава

6 мая – Кременчуг

7 мая – Кропивницкий

8 мая – Хмельницкий

11 мая – Одесса

Кстати, Настя Каменских редко появляется в соцсетях. Недавно она вышла на связь и рассказала, что набрала лишний вес. "Я очень выпала из режима, набрала лишний вес. Но сейчас пытаюсь вернуться к активным занятиям, это очень помогает держаться", – сказала артистка.

Добавим, что в сети также ходят слухи о разводе Каменских и Потапа. Певица в январе рассказала о взаимоотношениях с рэпером. Она сказала, что пара поддерживает друг друга, но каждый занимается своими задачами и направлениями.