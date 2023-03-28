Об этом певица рассказала в соцсетях. Она разместила видео, в котором объяснила причину переноса концертов. Напомним, что на днях заболела и Надя Дорофеева, ей тоже пришлось перенести концерт.
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Настя Каменских имеет проблемы со здоровьем
Звезда хриплым голосом записала видеообращение и сообщила о проблемах со здоровьем. По ее словам, она уже потеряла голос, так что если не начнет срочное лечение, может быть еще хуже.
Друзья, я потеряла голос из-за новообразования в голосовых связях, которое не позволяет моим связям полноценно функционировать. Мне необходимо срочное лечение, чтобы восстановить голос. Если этого не сделать сейчас, могу потерять голос навсегда,
– заявила певица.
Каменских подчеркнула, что ее голос и работа связи возобновятся уже через несколько недель. Но это произойдет только песня срочного лечения и всех рекомендаций.
Когда звезда перенесла концерты
Артистка добавила, что ее поклонники смогут посетить полноценные концерты. Она вынуждена перенести первые пять концертов, которые прошли с 28 марта по 2 апреля.
Обновленный график концертов Насти Каменских:
- 20 апреля – Житомир
- 21 апреля – Луцк
- 22 апреля – Ровно
- 24 апреля – Тернополь
- 25 апреля – Черновцы
- 27 апреля – Ужгород
- 28 апреля – Ивано-Франковск
- 29 апреля – Львов
- 2 мая – Чернигов
- 4 мая – Черкассы
- 5 мая – Полтава
- 6 мая – Кременчуг
- 7 мая – Кропивницкий
- 8 мая – Хмельницкий
- 11 мая – Одесса
Кстати, Настя Каменских редко появляется в соцсетях. Недавно она вышла на связь и рассказала, что набрала лишний вес. "Я очень выпала из режима, набрала лишний вес. Но сейчас пытаюсь вернуться к активным занятиям, это очень помогает держаться", – сказала артистка.
Добавим, что в сети также ходят слухи о разводе Каменских и Потапа. Певица в январе рассказала о взаимоотношениях с рэпером. Она сказала, что пара поддерживает друг друга, но каждый занимается своими задачами и направлениями.