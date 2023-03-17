Зазначимо, що під час туру Україну Надя Дорофєєва провела 16 концертів у різних містах. Залишився ще один в Луцьку, якій зірці довелося перенести.

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Співачка написала, що захворіла і ледь відбула попередній концерт у Рівному. Вона додала, що в неї була температура, і крім того – жахлива мігрень.



Надя Дорофєєва захворіла під час гастролей / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Зранку Надя Дорофєєва повідомила шанувальникам, що змушена була скасувати запланований на цей день концерт у Луцьку.

Учора сил на виступ ще вистачило, але сьогодні дуже-дуже погано себе почуваю,

– зізналася артистка.

Коли буде концерт в Луцьку

Співачка додала, що таки проведе концерт у Луцьку за кілька днів. "Сподіваюся на ваше розуміння. Всі квитки залишаються дійсними, побачимося 21 березня", – написала вона



Надя Дорофєєва перенесла концерт в Луцьку / Скриншот з її інстаграм-сторіс

До слова, нещодавно Надя Дорофєєва виконала останню волю свого шанувальника, який був воїном ЗСУ – комбата 72-ї бригади Андрія Верхогляда. Артистка долучилася до вручення бійцю звання підполковника посмертно, про що він мріяв останні місяці. Деталі – читайте у статті.