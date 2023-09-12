Настя Каменських переклала пісню "Это моя ночь": як вона звучить українською

Настя Каменських анонсувала вихід україномовних версій своїх хітів. Зокрема, вона вже потішила фанів перекладом одного з найпопулярніших треків – "Это моя ночь".

В українському варіанті цю пісню співачка вперше виконала 2 роки тому на одному із благодійних виступів. Втім, зараз вона вирішила випустити її для всіх охочих. Зважаючи на коментарі, композиція має всі шанси зайняти топові місця в музичних чартах.

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"Это моя ночь" тепер звучить українською

Співачка зауважила, що переклала трек, оскільки побачила наскільки великим є запит слухача на українську музику.

На прохання прихильників, для яких деякі пісні вже по-справжньому знакові та містять у собі спогади про щасливі часи, ми переклали їх українською. Увесь цей час я бачу з яким захватом та теплом вони сприймаються аудиторією під час моїх виступів,

– прокоментувала реліз співачка.

Відомо, що 15 вересня у мережі з'являться й інші пісні NK. Зокрема, треки "Дівчата рулять", "Червоне вино" та "Попа як у Кім".

NK – "Це є моя ніч": дивіться відео онлайн

Текст пісні

Я хочу так, щоб ти зі мною був

(Всю ніч)

Щоб танцював і серце ти відкрив

Віч-на-віч

Постав хештег: моя ніч

Шукай мене, мене клич

Танцюй зі мною пліч-о-пліч

Це є моя ніч (х4)

Я хочу так, щоб ти зі мною був

(Ніч всю)

Щоб танцював і ніжно шепотів

(Люблю)

Постав хештег: моя ніч

Шукай мене, мене клич

Танцюй зі мною пліч-о-пліч

Це є моя ніч (х4)

Постав хештег: моя ніч

Шукай мене, мене клич

Танцюй зі мною пліч-о-пліч

Це є моя ніч

Реакція мережі

У коментарях під піснею шанувальники висловили своє захоплення новою композицією. Вони зауважили, що українською трек звучить краще, ніж російською:

"Настю, це неймовірно. Пісня дуже гарно звучить українською";

"Дуже гарно";

"Дуже красиво";

"Це просто шедевр";

"Вау. Круто";

"Дуже класно";

"Нарешті дочекалися";

"Буду дуже чекати усі пісні";

"Українською гарніше звучить".

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