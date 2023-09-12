Настя Каменських переклала пісню "Это моя ночь": як вона звучить українською
Джерело:Настя Каменських
Настя Каменських анонсувала вихід україномовних версій своїх хітів. Зокрема, вона вже потішила фанів перекладом одного з найпопулярніших треків – "Это моя ночь".
В українському варіанті цю пісню співачка вперше виконала 2 роки тому на одному із благодійних виступів. Втім, зараз вона вирішила випустити її для всіх охочих. Зважаючи на коментарі, композиція має всі шанси зайняти топові місця в музичних чартах.
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"Это моя ночь" тепер звучить українською
Співачка зауважила, що переклала трек, оскільки побачила наскільки великим є запит слухача на українську музику.
На прохання прихильників, для яких деякі пісні вже по-справжньому знакові та містять у собі спогади про щасливі часи, ми переклали їх українською. Увесь цей час я бачу з яким захватом та теплом вони сприймаються аудиторією під час моїх виступів,
– прокоментувала реліз співачка.
NK – "Це є моя ніч": дивіться відео онлайн
Текст пісні
Я хочу так, щоб ти зі мною був
(Всю ніч)
Щоб танцював і серце ти відкрив
Віч-на-віч
Постав хештег: моя ніч
Шукай мене, мене клич
Танцюй зі мною пліч-о-пліч
Це є моя ніч (х4)
Я хочу так, щоб ти зі мною був
(Ніч всю)
Щоб танцював і ніжно шепотів
(Люблю)
Постав хештег: моя ніч
Шукай мене, мене клич
Танцюй зі мною пліч-о-пліч
Це є моя ніч (х4)
Постав хештег: моя ніч
Шукай мене, мене клич
Танцюй зі мною пліч-о-пліч
Це є моя ніч
Реакція мережі
У коментарях під піснею шанувальники висловили своє захоплення новою композицією. Вони зауважили, що українською трек звучить краще, ніж російською:
- "Настю, це неймовірно. Пісня дуже гарно звучить українською";
- "Дуже гарно";
- "Дуже красиво";
- "Це просто шедевр";
- "Вау. Круто";
- "Дуже класно";
- "Нарешті дочекалися";
- "Буду дуже чекати усі пісні";
- "Українською гарніше звучить".
Які ще російські хіти виконавців тепер звучать українською
- Тіна Кароль не планує перекладати свої хіти, проте таку можливість вона дала молодим артистам. Зокрема, українською тепер можна послухати пісні "Выше облаков" і "Ноченька". "Вище хмар" виконав SHUMEI, а "Ніченьку" – співак OKS.
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- Монатік вирішив зробити "ремонт" своїх композицій та перевипускає легендарні пісні українською мовою. Першою з них стала композиція "Кожний раз". Окрім цього, він потішив шанувальників новим звучанням треку "Мокрая".
- Alekseev заспівав свій російськомовний хіт "Как ты там" українською. Це відбулося на концерті в Києві. Фанати були вражені, відтак зал підспівував артисту в унісон.