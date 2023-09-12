В украинском варианте эту песню артистка впервые исполнила 2 года назад на одном из благотворительных выступлений. Однако сейчас она решила выпустить трек для всех желающих. Учитывая комментарии, композиция имеет все шансы занять топовые позиции в музыкальных чартах.
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"Это моя ночь" теперь звучит на украинском
Певица отметила, что перевела трек, поскольку увидела насколько велик запрос слушателя на украинскую музыку.
По просьбе поклонников, для которых некоторые песни уже по-настоящему знаковые и содержат в себе воспоминания о счастливых временах, мы перевели их на украинский. Все это время я вижу с каким восторгом и теплом они воспринимаются аудиторией во время моих выступлений,
– прокомментировала релиз певица.
NK – "Это моя ночь": смотрите видео онлайн
Текст песни
Я хочу так, чтобы ты со мной был
(Всю ночь)
Чтобы танцевал и сердце ты открыл
Лицом к лицу
Поставь хештег: моя ночь
Ищи меня, меня зови
Танцуй со мной бок о бок
Это моя ночь (х4)
Я хочу так, чтобы ты со мной был
(Всю ночь)
Чтобы танцевал и нежно шептал
(Люблю)
Поставь хештег: моя ночь
Ищи меня, меня зови
Танцуй со мной бок о бок
Это моя ночь (х4)
Поставь хештег: моя ночь
Ищи меня, меня зови
Танцуй со мной бок о бок
Это моя ночь
Реакция сети
В комментариях под песней поклонники выразили свое восхищение новой композицией. Они отметили, что на украинском песня звучит лучше, чем на русском:
- "Настя, это невероятно. Песня очень хорошо звучит на украинском";
- "Очень хорошо";
- "Очень красиво";
- "Это просто шедевр";
- "Вау. Круто";
- "Очень классно";
- "Наконец-то дождались";
- "Буду очень ждать все песни";
- "По-украински красивее звучит".
Какие еще российские хиты исполнителей теперь звучат на украинском
- Тина Кароль не планирует переводить свои хиты, однако такую возможность она предоставила молодым артистам. В частности, на украинском теперь можно послушать песни "Выше облаков" и "Ноченька". "Выше облаков" исполнил SHUMEI, а "Ноченьку" – певец OKS.
- Макс Барских выпустил свой первый украиноязычный альбом. Новая пластинка музыканта насчитывает 10 треков, где есть 6 новых песен и 4 переведенных трека, среди которых - "Туманы", "Берега", "Лей, не жилей" и "Подруга-ночь".
- Монатик решил сделать "ремонт" своих композиций и перевыпускает легендарные песни на украинском языке. Первой из них стала композиция "Каждый раз". Кроме того, он порадовал поклонников новым звучанием трека "Мокрая".
- Alekseev спел свой русскоязычный хит "Как ты там" на украинском. Это произошло на концерте в Киеве. Фанаты были в восторге от нового звучания песни, поэтому зал подпевал артисту в унисон.