Режисерка та кліпмейкерка Таня Муіньо вже учетверте співпрацює з відомою американською реперкою Cardi B. Цього разу вона працювала ще й з артисткою Megan The Stallion.

До слова Раніше підтримав Україну: Тілль Ліндеманн з Rаmmstеin випустив кліп, знятий з росіянами у Москві

Муіньо зняла кліп для Cardi B та Megan The Stallion

Таня Муіньо створила зухвалий та барвистий кліп для реперок. Вони поставали у відвертих та стильних образах від іменитих брендів Emilio Pucci та Jacquemus. Не обійшлось і без зухвалих танців реперок разом із шоубалетом.

Я хочу сказати дякую всій великій команді, яка була залучена! Cardi B – ти моя улюблена! Завжди розриваєш! Співпраця з Megan The Stallion була неймовірним досвідом!

– поділилась режисерка в інстаграмі.

За понад 3 доби кліп на пісню Bongos зібрав більш як 9 мільйонів переглядів на ютубі.

Cardi B та Megan The Stallion – Bongos: дивіться відео онлайн

Зауважимо, Таня Муіньо співпрацює з реперкою Cardi B вже учетверте. Раніше кліпмейкерка створювала відеороботи Up та Rumors, а зняла відео на дует реперки з Normani Wild Side.

Таня Муіньо номінована на MTV VMA 2023

Українська кліпмейкерка опинилася у списку номінацій MTV VMA 2023 у категорії "Найкраща режисура". Вона претендує на перемогу у премії за працю над відео Attention для артистки Doja Cat. Окрім цього, кліп Attention також номіновано на "Відео року".

Таня Муіньо часто здобуває номінації у преміях світового масштабу – American Music Awards, Bet Awards, MTV Video Music Awards.