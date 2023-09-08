Фани переконані, що українські пісні Барських стали звучати неймовірно. У коментарях під кліпом на новий трек "Зорепад" зазначили, що під час прослуховування нових пісень Макса "завжди повертаються в мирні часи".
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Макс Барських презентував новий альбом "Зорепад"
Він став восьмим в дискографії Барських. Заради цього альбому співак призупинив роботу над англомовними треками, оскільки відчув, наскільки великим є запит слухача на українську музику.
У новому альбомі є 6 нових пісень: "Але", "Все можливо", "Не плач", "Нове життя", "Зорепад", "Ритми" та 4 перекладені треки, серед яких – "Тумани", "Береги", "Лий, не жалій" та "Подруга-ніч".
Моєю головною метою завжди було і залишається створення якісної сучасної української попмузики. Але це ще не все. Її мають слухати там, де ще вчора лунали російські пісні,
– коментує прем'єру співак.
Max Barskih – "Зорепад": дивіться відео онлайн
Реакція мережі
У коментарях під новою піснею "Зорепад", яка увійшла до україномовного альбому, шанувальники подякували Максу та написали свої відгуки про трек:
- "Величезна подяка за творчість! Неймовірно гарні пісні українською. Ви надихаєте";
- "Макс, дякую тобі за пісні. Коли тебе слухаю, завжди повертаюсь в мирні часи. Дякую за ці чудові відчуття";
- "Дякую, Максе! Так гарно і чуттєво";
"Максиме, з переходом на українську ти став виглядати набагато краще, це якесь чудове перетворення! Українська мова з твоїх вуст звучить неймовірно глибоко і гарно. Чудова пісня. Всі твої пісні українською і перекладені, і нові - прекрасні! Бажаю натхнення, сил і наснаги. Дякую за щирість і кліп, знятий в моєму рідненькому Києві"; "Пісня - наче бальзам для душі така гарна та мелодійна. Не можу зупинитися слухати її"; "Мурахи по шкірі від вашого голосу, Максе"️️️; "Плачу, ця пісня відкриває серце. Неймовірний Макс, неймовірна пісня! Любимо тебе. Рідна мова наша просто космічна".
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