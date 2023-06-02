Мене це не парить: Настя Каменських прокоментувала зайві кілограми й відповіла, чому погладшала

Ще у складі гурту "Потап і Настя" Настя Каменських гналася за стрункою фігурою та дотримувалася дієт. Зараз же співачка знову набрала вагу, але виснажувати себе у спортзалі не хоче. Каже, що погладшала через стрес.

У свіжому інтерв'ю Настя Каменських заявила, що додаткові кілограми – це не через купу солодощів о десятій годині вечора. Так її тіло реагує на стрес, хвилювання, переживання та всі події, які відбуваються довкола. Однак навіть зараз співачка собі подобається.

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Настя Каменських прокоментувала зайві кілограми

Останнім часом я почала займатись своїм ментальним здоров'ям і для мене це важливіше за фігуру. Так, я дійсно трохи набрала. Раніше мене б це парило, але зараз – ні. Бо зараз є більш важливі питання. Зараз все, що раніше здавалось важливим, в один момент втратило сенс,

– поділилася Настя Каменських.

Важливо, що вона приймає себе такою, якою є – не мучить дієтами та не працює в залі до сьомого поту. Натомість артистка займається йогою, медитаціями й робить усе через любов до себе, до свого тіла.

"Якщо в такий час ти почнеш категорично обмежувати себе в їжі і на останньому диханні "пахати" в спортзалі, то цей стрес стане ще більшим. Багато жінок розуміють, про що я", – прокоментувала Настя Каменських.

Співачка додала, що обов'язково повернеться у форму, якщо це знадобиться.

Настя Каменських / Фото з інстаграму співачки