Одразу після оголошення конкурсу на Настю Каменських "накинулися" у коментарях, заявивши, що це хайп на війні. Наступного дня співачка видалила допис про розіграш.

Цікаво Щоб зібрати 100 тисяч на ЗСУ: Настя Каменських рекламує тарологів і сексшопи

Каменських виправдалася за скандал з розіграшем авто

Настя заявила, що живе по совісті і завжди чесна перед собою та своєю аудиторією. За її словами, вона не хотіла нікого образити чи зачепити.

Тому, якщо я це зробила – прошу вибачення, я в жодному разі не хотіла. Я збирала на автомобілі для військових на своїх концертах і цей гів став ще однією активністю, звідки планувалося додати кошти до необхідної суми збору. Військових не було залучено в самому гіві,

– відповіла зірка.

Артистка заявила, що хотіла дати можливість комусь отримати приз. "Сьогодні приводів для радості не так вже і багато і треба їх генерувати. Тут погляди розділились, комусь сподобалось, комусь – ні, хтось сприйняв по-своєму", – сказала Настя.

Каменських додала, що цього разу конкурс вирішили скасувати. На її думку, зараз майже щодня виникають події, що викликають обурення та резонанс у суспільстві.

Мені здається, це тому, що ми всі зараз дуже вразливі до усього. Зараз в цілому важко бути в оптимістичному настрої. Наче ми всі і навчились жити в режимі форсмажору та емоційних гойдалок, але все одно кожному необхідне місце для виходу емоцій,

– зазначила вона.

Співачка вважає, що через регулярні обстріли та страх, люди можуть різко реагувати на дії інших, особливо публічних осіб.

"В мене погляд на такі ситуації в цілому такий: я роблю те, що маю, те що вмію і те що можу. Навіть як щось буде сприйнято не лише позитивно, але і негативно – до цього я вже звикла. Як кажуть: не помиляється лише той, хто нічого не робить", – підсумувала Настя.

Нагадаємо, що Настя Каменських вляпалася у скандал через розіграш автомобіля Infiniti за кілька мільйонів, щоб зібрати лише 100 тисяч гривень донатів на ЗСУ. А щоб взяти участь, треба було підписатися на різних тарологів, ясновидців та секс-шопи.

Крім того, у схожий скандал потрапила і відома українська блогерка Саша Бо. Її розкритикували за розіграш авто зі скандальними спонсорами. Схоже, це був "прогрів", адже за кілька годин вона повідомила, що вагітна.