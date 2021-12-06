Настя Каменських помітно погладшала у "золоті" роки гурту "Потап і Настя". За словами її мами, так на фігурі доньки відобразився ненормований графік і нерегулярне харчування.
Читайте також Після скандалу з Кароль: Оля Полякова некоректно пожартувала про Настю Каменських
Увесь час на цих гастролях, замість того, щоб поїсти – схопила фастфуд, нервові моменти були. Так і накопичилося, був трохи перебір,
– пригадала Лідія Каменських.
Вона додала, що співачка дуже переймалася через зайву вагу й довго відкладала схуднення. Однак пані Лідія добре пам'ятає день, коли Настя Каменських сказала: "Все, досить". Тоді вона сумлінно зайнялась спортом і збалансувала режим харчування. Тренування і здорова їжа є частиною її життя й зараз.
За шість років роботи над собою артистка стала головним секс-символом українського шоу-бізнесу. На диво, це лестить її мамі.
"Мені приємно, що її бажають мільйони чоловіків. Донька в мене красива, зіркова", – зізналась Лідія Каменських.
Настя Каменських на концерті / Фото з інстаграму співачки