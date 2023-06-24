"Бідна Настя": мережу розривають меми з Каменських, яку висміяли за нарікання на важке життя

Українська співачка Настя Каменських дала інтерв'ю Маші Єфросініній. Проте не всі українці повірили у щирість зірки, а на деякі її заяви створили десятки мемів. Відео у Тіктоці про нарікання Каменських на важче життя просто "порвали" мережу.

Українці після виходу інтерв'ю бурхливо відреагували на "сповідь" співачки, передає 24 Канал. Нагадаємо, що Каменських весь час називала Єфросиніну "котиком", скаржилася на життя під час війни, і згадала, як важко їй було без чоловіка Потапа.

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Проте найбільше українців "зачепили" скарги Каменських, мовляв, їй важко живеться. І це в той час, поки на Херсонщині затоплює села.

Користувачів Тіктоку створили безліч пародії та навіть запустили новий флешмоб з реакціями на інтерв'ю. Вони висміюють "непросту долю" Каменських, порівнюючи її "горе" з трагедією на Херсонщині, де безліч людей залишилися без даху над головою.

На свої ролики люди накладають фільтр зі сльозами та озвучку голосом Каменських, а також залишають саркастичні написи.

Українці відзначають, що їм "шкода" Настю Каменських, яка зустріла війну в Барселоні, в той час, як українці ночували в бомбосховищах, а також те, як вона чекала на Олексія Потапенка з Іспанії, коли інші жінки втрачали коханих на фронті.

Також на страждання артистки відреагувала і виконавиця Gip C, яка раніше викрила Потапа у зрадах. Вона написала: "Коли ти й всі навкруги знають про походеньки твого чоловіка, але тобі більше нічого не залишається, як тримати обличчя".

Інтерв'ю Насті Каменських: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що ​​в інтерв'ю Настя Каменських розповіла про свою трансформацію за рік війни. Як з'ясувалося, вона пила багато алкоголю. “Я мало пила. Але звісно цей рік… Це було зовсім інше, треба було забутися. А алкоголь, що дає? Він дає тобі кудись полетіти. Його було багато”, – зізналася співачка.