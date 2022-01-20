Біля океану Настя Каменських демонструє різноманітні стильні образи, які чудово підійдуть для літа та пляжного відпочинку. Артистка часто постає перед камерами в ефектних аутфітах, демонструє всі принади розкішної фігури.

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Настя Каменських в Мексиці

Днями виконавиця оприлюднила запальний ролик, який зняла на пляжі біля пальми. NK станцювала під красиву мелодію та показала свої хореографічні вміння. Білий купальник, що складався з трусиків з високою посадкою та бюстгальтера вдало підкреслив всі форми Каменських. Поверх загоріло тіла знаменитість одягнула чорну сорочку, яку зав'язала під грудьми.

Кучеряве волосся Насті було мокрим після плавання й вона сушила його з допомогою запальних танців. А обличчя співачки гарно природно сяяло без косметики.

"Настрій – танцювати", – коротко написала зірка під відео.

Образи NK біля океану