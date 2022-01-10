Поки в Україні панує сувора зима, знаменитості вирушають в теплі країни, до океану. Так, Настя Каменських разом із коханим Потапом і подругами відпочиває в Мексиці.

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Літній look Настя Каменських з Мексики

Біля океану зірка демонструє красиві літні образи. Днями вона постала перед камерою в легкому костюмі, що складався з коротких шортів і сорочки, яка зав'язувалася на талії. Вбрання чудово підкреслило всі принади фігури Каменських.

У відпустці артистка відпочиває від зачісок і макіяжів, тому не користується косметикою, а волосся вкладає у природі кучері. Серед аксесуарів такий образ зірки довершили лаконічні сережки та підвіска.



Настя Каменських у Мексиці / Фото з інстаграму NK



Настя Каменських у Мексиці / Фото з інстаграму NK

Текст публікації Насті Каменських:

Мексика для мене – це про душевне зцілення, наповнення та очищення душі та тіла, про великий крок до звільнення – від страхів, забобонів, комплексів, болю. Про усвідомлення краси та цінності життя. Про любов до себе і до життя. Ця країна стала одним з місць, де я по-особливому це відчуваю.

Передивляючись наші серії "Девочки рулят" розумію, як приємно бути в тому ж місці через 9 – 10 місяців і розуміти, що зараз я вже інша. Більш усвідомлена, вільна, така, що приймає, розслаблена. Як цінно змінюватися щодня, завжди йти до себе нової.

І дивно, але вже вкотре переглядаючи однакові серії, я постійно знаходила в них нові інсайди.