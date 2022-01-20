Возле океана Настя Каменских демонстрирует разнообразные стильные образы, которые отлично подойдут для лета и пляжного отдыха. Артистка часто предстает перед камерами в эффектных аутфитах, демонстрирует все прелести роскошной фигуры.
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Настя Каменских в Мексике
На днях исполнительница обнародовала зажигательный ролик, который сняла на пляже возле пальмы. NK станцевала под красивую мелодию и показала хореографические умения. Белый купальник, состоявший из трусиков с высокой посадкой и бюстгальтера, удачно подчеркнул все формы Каменских. Поверх загоревшего тела знаменитость надела черную рубашку, которую завязала под грудью.
Вьющиеся волосы Насти были мокрыми после плавания и она сушила их с помощью зажигательных танцев. А лицо певицы красиво сияло без косметики.
"Настроение – танцевать", – коротко написала звезда под видео.
Образы NK возле океана
- Для первого дня в Мексике NK выбирала купальник и шляпу.
- На пляже знаменитость позировала в леопардовом купальнике и брюках с принтом зебры.
- Без макияжа артистка представала перед камерой на фоне неординарной локации в костюме с оригинальным принтом.