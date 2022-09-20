"Додому": Настя Балог і POSITIFF присвятили пісню біженцям
Джерело:ютуб-канал Насті Балог
Українська артистка Настя Балог та ексучасник гурту "Время и Стекло" POSITIFF випустили зворушливий трек "Додому", який присвятили біженцям. У пісні розкривається історія дівчини та хлопця, яких розлучила війна.
Музиканти записали пісню про особливе місце для кожної людини – дім. Там завжди чекають, туди завжди можна повернутися. Але війна забрала рідні стіни в багатьох українців, розкинувши їх по різних країнах і містах. Та всі ми об'єднані вірою в перемогу та спільним бажанням якомога скоріше повернутися додому.
Дивіться також Вперше за час війни: Тіна Кароль знімала кліп на нову пісню у Харківській області
Ця зима назавжди змінила нас. Ми почали по-справжньому цінувати ті речі, які не шанували колись. Дім є місцем сили, яке просякнуте теплими спогадами. Рідні вулички, знайомі обличчя – ось, що справді лікує і щоразу змушує повертатися,
– сказала Настя Балог.
POSITIFF і Настя у треці "Додому" розповіли історію дівчини та хлопця, яких розлучила війна. Вона поїхала за кордон і віддала б все, щоб опинитися в рідному місті. А він залишився захищати дім, щоб їй було куди повертатися. Обоє мріють про одне – зустрітися й обійнятися, як колись і там, де колись.
Цією піснею артисти прагнуть підбадьорити всіх українців, подарувати їм віру в те, що скоро зможуть повернутися додому.
Настя Балог і POSITIFF – "Додому": дивіться відео онлайн
Осінні прем'єри від українських зірок
- Alyona Alyona випустила пісню про Маріуполь, де зачитала про "Азовсталь", драмтеатр і присмак солоного моря.
- Надя Дорофєєва презентувала перший україномовний альбом "Сенси", до якого увійшли 7 пісень.
- Співачка Оля Цибульська потішила новим треком "Сьогодні", який записала в колаборації з CHILIBI.