"Додому": Настя Балог і POSITIFF присвятили пісню біженцям

Українська артистка Настя Балог та ексучасник гурту "Время и Стекло" POSITIFF випустили зворушливий трек "Додому", який присвятили біженцям. У пісні розкривається історія дівчини та хлопця, яких розлучила війна.

Музиканти записали пісню про особливе місце для кожної людини – дім. Там завжди чекають, туди завжди можна повернутися. Але війна забрала рідні стіни в багатьох українців, розкинувши їх по різних країнах і містах. Та всі ми об'єднані вірою в перемогу та спільним бажанням якомога скоріше повернутися додому.

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Ця зима назавжди змінила нас. Ми почали по-справжньому цінувати ті речі, які не шанували колись. Дім є місцем сили, яке просякнуте теплими спогадами. Рідні вулички, знайомі обличчя – ось, що справді лікує і щоразу змушує повертатися,

– сказала Настя Балог.

POSITIFF і Настя у треці "Додому" розповіли історію дівчини та хлопця, яких розлучила війна. Вона поїхала за кордон і віддала б все, щоб опинитися в рідному місті. А він залишився захищати дім, щоб їй було куди повертатися. Обоє мріють про одне – зустрітися й обійнятися, як колись і там, де колись.

Цією піснею артисти прагнуть підбадьорити всіх українців, подарувати їм віру в те, що скоро зможуть повернутися додому.

Настя Балог і POSITIFF – "Додому": дивіться відео онлайн

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