Про тимчасово окупований Маріуполь, де досі співають гімн України, Alyona Alyona заспівала для проєкту "Хоробрі міста". У рамках цієї ініціативи артисти присвячують віршовані рядки містам, до яких дібрався "русскій мір".

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Alyona Alyona випустила трек про Маріуполь

У композиції "Маріуполь" Alyona Alyona згадала і про розквіт міста після першої окупації 2014 року, і про страждання, які пережили місцеві цьогоріч – про героїв "Азовсталі", про потрощені будинки та зруйновані долі.

Через вісім років після звільнення від проросійських бойовиків Маріуполь знову окупований. Сьогодні ми знову боремося за його повернення,

– прокоментували в Ukraїner.

Треком "Маріуполь" реперка нагадала, що ми боремося за Азовське узбережжя й вихід до набережної через залізничні колії, за фестивалі й фонтани, за унікальний храм, оздоблений петриківським розписом, за Драматичний театр, за "Азовсталь" і за кожного маріупольця.

Alyona Alyona – Маріуполь: дивіться відео онлайн

Як Alyona Alyona розчулила мережу

Одним з перших на трек Alyona Alyona відреагував Андрій Бєдняков. У коментарях в інстаграмі він залишив емоджі оплесків, а фани реперки поділилися емоціями від пісні "Маріуполь":