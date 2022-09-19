Про тимчасово окупований Маріуполь, де досі співають гімн України, Alyona Alyona заспівала для проєкту "Хоробрі міста". У рамках цієї ініціативи артисти присвячують віршовані рядки містам, до яких дібрався "русскій мір".
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Alyona Alyona випустила трек про Маріуполь
У композиції "Маріуполь" Alyona Alyona згадала і про розквіт міста після першої окупації 2014 року, і про страждання, які пережили місцеві цьогоріч – про героїв "Азовсталі", про потрощені будинки та зруйновані долі.
Через вісім років після звільнення від проросійських бойовиків Маріуполь знову окупований. Сьогодні ми знову боремося за його повернення,
– прокоментували в Ukraїner.
Треком "Маріуполь" реперка нагадала, що ми боремося за Азовське узбережжя й вихід до набережної через залізничні колії, за фестивалі й фонтани, за унікальний храм, оздоблений петриківським розписом, за Драматичний театр, за "Азовсталь" і за кожного маріупольця.
Як Alyona Alyona розчулила мережу
Одним з перших на трек Alyona Alyona відреагував Андрій Бєдняков. У коментарях в інстаграмі він залишив емоджі оплесків, а фани реперки поділилися емоціями від пісні "Маріуполь":
- "Мурахи по шкірі і сльози. Яке чарівне місто було до 24 лютого 2022 року. Нема слів. Україні перемогти ворога швидше";
- "Гімн Маріуполя. Співаю серцем";
- "Ця пісня точно про наш Марік. Дякую, Альоно, від усього серця, яке зараз дуже болить";
- "Дійсно бере за душу. Вірю, що побуваю в українському Маріуполі й покладу квіти в пам'ять усіх, хто загинув там від рашистів";
- "Порвало душу, дякую";
- "Дякую за зворушливу пісню. Маріуполь буде вільним";
- "Дякую. Який щемкий текст";
- "Дякую за цю пісню. Маріуполь – це Україна".