Музыканты записали песню об особом месте для каждого человека – дом. Там всегда ждут, туда всегда можно возвратиться. Но война забрала родные стены у многих украинцев, раскинув их по разным странам и городам. Все мы объединены верой в победу и общим желанием как можно скорее вернуться домой.

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Эта зима навсегда сменила нас. Мы начали по-настоящему ценить те вещи, которые когда-то не уважали. Дом является местом силы, пропитанной теплыми воспоминаниями. Родные улочки, знакомые лица – вот что действительно лечит и каждый раз заставляет возвращаться,

– сказала Настя Балог.

POSITIFF и Настя в треке "Додому" рассказали историю девушки и парня, разведенных войной. Она уехала за границу и отдала бы все, чтобы оказаться в родном городе. А он остался защищать дом, чтобы ей было куда возвращаться. Оба мечтают об одном – встретиться и обняться, как когда-то и там, где когда-то.

Этой песней артисты стремятся подбодрить всех украинцев, подарить им веру в то, что скоро смогут вернуться домой.

Настя Балог и POSITIFF – "Додому": смотрите видео онлайн

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