Настрій бойовий, – МакЅим вперше після коми поговорила зі своєю директоркою
Джерело:інстаграм Маргарити Соколової
Минулого тижня російська співачка МакЅим вийшла з коми – отямилася й спілкувалася знаками. Днями її стан покращився. Зірка змогла поговорити з концертною директоркою. Про що вони розмовляли, дізнавайтеся нижче.
На особистій сторінці в інстаграмі Маргарита Соколова підтвердила, що 38-річна МакЅим (справжнє ім'я – Марина Абросимова) вийшла з коми й потроху одужує. Їй не вдалося побачитися з артисткою особисто, адже вона все ще в реанімації. Відтак, жінки поспілкувалися по відеозв'язку.
До теми МакSим отямилася: співачка спілкується знаками, – ЗМІ
За словами концертної директорки, найстрашніше – позаду. На МакЅим чекає довгий період реабілітації, однак вона налаштована позитивно – жартує та сміється.
Її справді відключили від апарату, дихає самостійно через кисневу маску, почувається значно краще. Настрій дуже позитивний і бойовий, легені відновлюються,
– повідомила Маргарита Соколова.
"Марина передає всім величезний привіт і вдячна тим, хто хвилювався за неї. Вона відчула цю величезну підтримку й сподівається незабаром подякувати всім особисто", – додала директорка співачки.
Піар-менеджерка МакЅим повідомила StarHit, що вона виходила на зв'язок не лише з директоркою, а й з мамою та доньками – 12-річною Сашею та 6-річною Машею.
Що відомо про хворобу співачки МакЅим
- 15 червня, після концерту в Казані, російську співачку госпіталізували з коронавірусом і гострою пневмонією. За кілька днів вона перебувала в критичному стані – у штучній комі під апаратом ШВЛ.
- У середині липня мережею ширилися заяви, що в МакSим відмовляє права легеня і розвинулися проблеми з серцем. Проте представники зірки спростували чутки, адже ні вони, ні рідні не володіли такою інформацією.
- Лише 26 липня важкохвора співачка отямилася й стала спілкуватися знаками.