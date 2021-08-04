На особистій сторінці в інстаграмі Маргарита Соколова підтвердила, що 38-річна МакЅим (справжнє ім'я – Марина Абросимова) вийшла з коми й потроху одужує. Їй не вдалося побачитися з артисткою особисто, адже вона все ще в реанімації. Відтак, жінки поспілкувалися по відеозв'язку.

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За словами концертної директорки, найстрашніше – позаду. На МакЅим чекає довгий період реабілітації, однак вона налаштована позитивно – жартує та сміється.

Її справді відключили від апарату, дихає самостійно через кисневу маску, почувається значно краще. Настрій дуже позитивний і бойовий, легені відновлюються,

– повідомила Маргарита Соколова.

"Марина передає всім величезний привіт і вдячна тим, хто хвилювався за неї. Вона відчула цю величезну підтримку й сподівається незабаром подякувати всім особисто", – додала директорка співачки.

Піар-менеджерка МакЅим повідомила StarHit, що вона виходила на зв'язок не лише з директоркою, а й з мамою та доньками – 12-річною Сашею та 6-річною Машею.

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