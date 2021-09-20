Настав час вчитися літати, – Lida Lee поділилась, який рік у її житті став переломним

Українська співачка Lida Lee у третьому випуску шоу "Танці з зірками" присвятила свій номер колишньому наставнику та продюсеру Монатіку. Вона зізналась, що рік, коли вона почала співпрацювати з артистом, став найважливішим у її житті.

У липні 2021 року у ЗМІ прогриміла новина, що Монатік припинив співпрацю з артистками Lida Lee та Nino. Причини достеменно невідомі, втім, був натяк на те, що співачки хотіли самостійного "плавання".

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Попри недовгу співпрацю як продюсера і наставника, зірка залишається бути бек-вокалісткою Монатіка і його близькою подругою. Щоразу вона дякувала в інтерв'ю йому за те, що дав їй можливість стати відомою та заявити про себе на всю країну. Тому у 3 випуску "Танців з зірками", темою якого стала "Рік, який змінив життя", вона символічно присвятила артисту віденський вальс.



Lida Lee виконала вальс на "Танцях з зірками" 3 випуск / Фото з інстаграму шоу

Життя – танець, а наш вальс вийшов історією мого творчого шляху. Рік який змінив моє життя – початок нашого творчої, такої бажаної, спільної співпраці з Monatik Corporation. Це час, який я завжди згадую з усмішкою, трепетом і величезною вдячністю в серці! Монатіку та Іро, ви подарували мені крила, настав час вчитися літати,

– заявила артистка.

"Я вперше оголила душу, показала свої почуття, була абсолютно ліричною. Вперше так сильно відкрилася на таку велику аудиторію і пережила кожну секунду на паркеті. Це була моя танцювальна сповідь", – додала Lida Lee та подякувала партнеру Олексію Базелі і музичному супроводу за наповнення у виступі.

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Реакція мережі

Прихильники зірки були вражені чесністю і відданістю на паркеті, тому засипали її схвальними коментарями. Втім, Монатік та його дружина Ірина наразі не відповіли у коментарях.

"Номер, який перегляну мільйони разів";

"Дуже трепетно і ніжно!!!";

"Прекрасний танець і божественна Ліда. Браво";

"Вау! Як чуттєво";

"Як же це сильно, як же мене зворушило, я не можу...";

"Красиво";

"Як ніжно";

"Лідаааа, як чуттєво і прекрасно. Немає слів, а який крутий кавер треку";

"Це красиво, зворушливо. Вболіваю за вашу пару. Тільки перемога!";

"Розкішно";

"Яка елегантність і чуттєвість".

Що відомо про розірвання співпраці Монатіка і Lida Lee

Близько року мультиартист Монатік був продюсером Lida Lee. Завдяки йому зірка випустила кілька кліпів, отримала нагороду YUNA та стала популярною в Україні.

Всередині липня Монатік заявив про завершення співпраці, сказавши: "Стосунки продюсер-артист рано чи пізно закінчуються. У нашому випадку, можливо, це сталося рано, але точно на краще і не дарма".

Згодом Монатік зізнався, що стосунки між ним та артисткою стали напруженішими, а на запитання, чи варто їм продовжувати разом працювати, Lida Lee та її колега Nino змовчали.

Втім, Lide Lee розповіла, що завершити контракт, який вони укладали на 10 років, вирішив сам Монатік.